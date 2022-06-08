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Вместо референдума опрос: оккупанты готовят запасной вариант "присоединения" Херсонщины к РФ

Среда, 8 июня 2022, 13:24

Российские оккупанты начали проводить на территории захваченной Херсонской области псевдоопрос среди жителей области, который может стать основанием для "присоединения" региона к России.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Дословно: "Российские оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного "присоединения" к РФ. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социологический опрос".

Детали: Людям по телефону предлагают ответить на ряд манипулятивных вопросов, которые должны повлиять на их отношение к России, войне, оккупации и лично Путину.

По данным разведки, "результаты" псевдоопроса могут выдать за иллюстрацию лояльности местного населения к оккупантам. Большинство жителей отказываются отвечать на вопросы.

У разведки есть данные, если оккупанты не смогут провести так называемый "референдум", то попытаются "присоединить" область на основании результатов "социологического исследования".

Напомним: Накануне назначенные российскими военными власти коллаборантов в Херсонской области выразили надежду, что в оккупированном регионе пройдет "референдум" о "вхождении" в состав России.

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Темы: ХерсонРосcияаннексия
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