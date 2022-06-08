Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, никаких суррогатов

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 13:26

Украина не воспринимает никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами, пишет "Европейская правда".

"Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает", – сказал Кулеба.

Реклама:

По его словам, Украина отвечает критериям статуса кандидата, но в Европе все еще есть скептики, пытающиеся навязать альтернативу.

"Я хочу поблагодарить более 200 гражданских и неправительственных организаций, и как мне сказали, это самое большое в истории количество организаций, которые объединились в рамках адвокационной кампании и подписали письмо иностранным правительствам о том, что Украине в июне нужно предоставить статус кандидата", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что статус кандидата – последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

"Я не вижу никаких рациональных аргументов у наших скептиков", – сказал он.

Читайте также: Как сохранить веру в ЕС и дать толчок реформам. Совместное обращение украинских организаций

Бой за кандидата: кто блокирует заявку Украины на членство в ЕС

Темы: ЕСевроинтеграцияКулеба ДмитрийМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: