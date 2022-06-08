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Кулеба: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, никаких суррогатов

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 13:26

Украина не воспринимает никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами, пишет "Европейская правда".

"Мы не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы вместо статуса кандидата, какими бы они ни были. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС. Не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата или другой суррогат, ничего другого. Мы давно играем в эту игру и знаем, как это работает", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина отвечает критериям статуса кандидата, но в Европе все еще есть скептики, пытающиеся навязать альтернативу.

"Я хочу поблагодарить более 200 гражданских и неправительственных организаций, и как мне сказали, это самое большое в истории количество организаций, которые объединились в рамках адвокационной кампании и подписали письмо иностранным правительствам о том, что Украине в июне нужно предоставить статус кандидата", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что статус кандидата – последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС.

"Я не вижу никаких рациональных аргументов у наших скептиков", – сказал он.

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Темы: ЕСевроинтеграцияКулеба ДмитрийМИД
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