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За пытки мирных граждан объявлено подозрение погибшему в Украине подполковнику РФ

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 13:55
За пытки мирных граждан объявлено подозрение погибшему в Украине подполковнику РФ

По материалам СБУ Офис генпрокурора заочно сообщил о подозрении подполковнику РФ, который отдавал приказы об избиении и пытках жителей Конотопа и погиб во время войны в Украине в марте 2022 года.

Источник: управление СБУ в Сумской области, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "По данным досудебного следствия, военный комендант гарнизона города Самара во время временной оккупации Конотопщины систематически приказывал подчиненным жестоко обращаться с задержанными местными жителями.

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Задокументировано несколько эпизодов нарушений законов и обычаев войны, совершенных по приказу подполковника вражеской армии".

Детали: Правоохранители не называют имя российского военного, но как свидетельствует фото, обнародованное ОГП, и подтвердил УП источник в силовых структурах, речь идет о 48-летнем военном коменданте Георгии Петрунине, который "прошёл Чечню и Сирию", но (как подтвердили российские СМИ) погиб в Украине в конце марта 2022 года.

Собеседник УП объясняет, что такова процессуальная процедура - как правовая оценка действиям военного преступника.

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Установлено, что по приказу подполковника РФ задержанных жителей города избивали, раздевали и оставляли на холоде. Также им угрожали казнью, требуя данные об участниках АТО/ООС, военнослужащих Вооруженных сил Украины и местах возможного хранения оружия.

По данным следствия, подполковник ВС РФ вместе со своими подчиненными незаконно пересек государственную границу Украины в Сумской области.

25 февраля 2022 года на въезде в селе Вязовое военные РФ на организованном ими блокпосте остановили автомобиль. Применяя физическую силу, они задержали водителя и перевезли на сельскохозяйственное предприятие.

Там подполковник, чтобы запугать задержанного, отдал подчиненным приказ якобы расстрелять его. Мужчину заставили раздеться до нижнего белья и держали его в течение 4-5 часов с наручниками на руках рядом с черными полиэтиленовыми мешками, в которых, вероятно, находились тела. При этом температура в помещении была около 4 градусов Цельсия. Затем мужчину отпустили.

28 февраля 2022 года военные РФ по аналогичной схеме задержали еще двух местных жителей, развозивших хлеб.

Подполковник приказал подчиненным надеть на них наручники и завязать глаза. Удерживали мужчин на том же предприятии.

Задержанным, по указанию подполковника, систематически наносили удары прикладом оружия. При этом у них требовали данные о гражданских жителях Конотопа с проукраинской позицией, расположении военных Вооруженных сил Украины в городе Конотопе и местах хранения оружия. Только 2 марта 2022 года задержанных отпустили.

Темы: войнаРосcияСБУОфис генпрокурора
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