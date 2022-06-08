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Россияне били по Донецкой области: 7 раненых

Ирина БалачукСреда, 8 июня 2022, 14:45
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Российские войска обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего семь человек получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "6-7 июня вооруженные силы РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования осуществили артиллерийские обстрелы городов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, поселков Богоявленка, Ласточкино, Нетайлово, пгт Очеретино, Желанне Покровского района, городов Сиверск, Торецк, с. Берховка Бахмутского района, городов Лиман, Николаевка Краматорского района. Били в том числе с территорий временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области.

В результате сокрушительных атак российских захватчиков 7 мирных жителей получили осколочные ранения". 

 
Фото прокуратуры

Детали: Сообщается, что россияне обстреливали многоквартирные дома и частные домохозяйства, торговые помещения, общежитие учебного заведения и другие объекты и сооружения, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре.

 
Фото прокуратуры

Также представители оккупационных войск совершили дистанционное минирование полей между с. Новоселовка и пгт Желанне Покровского района. 

 
Фото прокуратуры

Правоохранители по этим фактам расследуют 15 уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Темы: Донецкая областьвойна
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