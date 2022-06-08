Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне били по Донецкой области: 7 раненых

Ирина БалачукСреда, 8 июня 2022, 14:45
Россияне били по Донецкой области: 7 раненых
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Российские войска обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего семь человек получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "6-7 июня вооруженные силы РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования осуществили артиллерийские обстрелы городов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, поселков Богоявленка, Ласточкино, Нетайлово, пгт Очеретино, Желанне Покровского района, городов Сиверск, Торецк, с. Берховка Бахмутского района, городов Лиман, Николаевка Краматорского района. Били в том числе с территорий временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области.

Реклама:

В результате сокрушительных атак российских захватчиков 7 мирных жителей получили осколочные ранения". 

 
Фото прокуратуры

Детали: Сообщается, что россияне обстреливали многоквартирные дома и частные домохозяйства, торговые помещения, общежитие учебного заведения и другие объекты и сооружения, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре.

 
Фото прокуратуры

Также представители оккупационных войск совершили дистанционное минирование полей между с. Новоселовка и пгт Желанне Покровского района. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото прокуратуры

Правоохранители по этим фактам расследуют 15 уголовных производств по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: