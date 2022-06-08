Посол Украины раскритиковал Меркель: Ни намека на самокритику

Посол Украины Андрей Мельник подверг резкой критике экс-канцлера Германии Ангелу Меркель за оправдание ее политики в отношении России после 16 лет правления.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Spiegel Online.

Мельник отметил, что, к сожалению, в первом интервью Меркель после смены правительства не было и "намека на самокритику".

"Вызывают удивление заявления экс-канцлера о непогрешимости ее курса в отношении России и слишком мягкое отношение к диктатору Путину", - сказал Мельник информационному агентству dpa.

Меркель защищала свой курс от жесткой критики в течение последних месяцев в разговоре с журналистом Александром Осангом во вторник вечером.

"Ну, я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, поэтому я не буду извиняться", - сказала она.

Мельник возразил ей, отметив, что как тогда могло случиться, что Россия смогла начать самую "кровавую войну в Европе с 1945 года", когда политика Германии в отношении России "была такой крутой" в последние несколько десятилетий.

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Нынешние заявления Меркель "вызывают большое сожаление", сказал посол.

"Потому что без честного, всестороннего пересмотра политики Германии по отношению к России абсолютно невозможно сделать правильные выводы о будущих отношениях с Москвой и остановить ее агрессию", - отметил посол.

В интервью экс-канцлер также отклонила обвинения посла Украины в Германии Андрея Мельника в том, что она проводила политику пацификации в отношении России.

Меркель ранее утверждала, что не планирует публично комментировать свою политику в отношении РФ, несмотря на то, что такие просьбы поступали от ее партии.