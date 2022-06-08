Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден посетит встречи G7 и НАТО в конце июня: в фокусе – война в Украине

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 16:33

Президент США Джо Байден в конце июня планирует отправиться в Европу для участия в саммите лидеров "Группы семи" (G7) и саммите НАТО.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Война России в Украине, которая длится уже четвертый месяц, будет занимать важное место в повестке дня обеих встреч.

Реклама:

"Президент и лидеры "Группы семи" обсудят ряд наиболее актуальных глобальных вопросов, в том числе непреклонную поддержку G7 демократической, суверенной и процветающей Украины, экономическую и демократическую устойчивость, преодоление климатического кризиса, развитие инфраструктуры, глобальную безопасность в области здравоохранения и энергетический кризис, вызванный агрессивной войной России", - заявила Карин Жан-Пьер.

Саммит G7 состоится в замке Эльмау на юге Германии. Позже Байден отправится в Мадрид на встречу лидеров государств НАТО.

"Лидеры стран-союзников одобрят новую Стратегическую концепцию, которая будет направлять трансформацию НАТО в течение следующего десятилетия", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Смотрите также: Что изменят для Украины саммиты ЕС и НАТО? Кулеба объясняет

Темы: БайденG7НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: