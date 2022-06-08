Дуда начинает тур по странам ЕС, чтобы убедить сделать Украину кандидатом

Президент Польши Анджей Дуда в среду начал турне по странам Южной Европы, чтобы убедить их поддержать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию польского президента.

Отмечается, что вместе с Дудой должна была поехать и президент Словакии Зузана Чапутова, но из-за положительного теста на коронавирус она была вынуждена отменить поездку.

Сначала Дуда отправится в Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой, после чего прибудет в Италию для переговоров с президентом страны Серджо Матареллой. Затем глава Польши отправится в Румынию для участия в саммите "Бухарестской девятки".

Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вопрос вывоза продовольствия из Украины.

"Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы это (вывоз зерна) было успешным, и как преодолеть эту проблему", – пояснил президент Польши.

Напомним, в мае лидеры Польши и Словакии заявили, что планируют совместными усилиями убеждать предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС те страны блока, которые сейчас колеблются по этому поводу.

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Как сообщалось, Европейский парламент в своем докладе о влиянии агрессии РФ на общую политику безопасности и обороны ЕС, который должен быть утвержден в среду, будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство.

Однако в последнее время появились сообщения о том, что Украине предлагают предоставить только статус потенциального кандидата, однако это вызвало возражения в Киеве, включая беспрецедентное обращение украинских неправительственных организаций к ЕС.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что вопрос о статусе кандидата на вступление в Евросоюз решится для Украины в ближайшие недели.

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