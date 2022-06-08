В Европарламенте готовят призыв к лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата

Лидеры Европарламента готовят обращение к руководству стран-членов ЕС с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление на июньском саммите ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на проект документа, находящегося в распоряжении агентства.

Заявление планируется одобрить на заседании Конференции президентов Европарламента в четверг 9 июня.

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"Мы должны проявить мужество, решительность и дальновидность перед ухудшением международной обстановки. Геополитические сдвигающиеся плиты требуют действий с нашей стороны. Поступая так, мы будем верны нашим принципам и ценностям. Украинцы, чья родина подверглась жестокому нападению, а также молдаване и грузины, которые стремятся к светлому будущему, ожидают сигнала о том, что их место - в европейской семье, поэтому эта Палата настойчиво призывает вас предоставить Украине, Республике Молдова и Грузии статус кандидатов в члены ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе их заслуг", - говорится в проекте заявления.

Источник, осведомленный о процессе подготовки заявления, сообщил ИФ, что в отношении Грузии могут быть внесены незначительные изменения.

Как известно, на следующей неделе ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам на вступление в ЕС Украины, Грузию и Молдову. Июньский саммит Евросовета состоится 23-24 июня.

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