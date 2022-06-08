Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне готовятся к дальнейшему наступлению на Славянск – Генштаб

Мазуренко Алена Среда, 8 июня 2022, 19:15
ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Российские захватчики сосредоточивают свои усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий в направлении города Славянск, обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру.

Источник: Генштаб

Детали: На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси перемещают отдельные подразделения в пункты постоянной дислокации.

На Северском направлении враги усиленно охраняют границу в Брянской и Курской областях. Оккупанты обстреляли из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходыно, Рыжевка и Большая Писаревка Сумской области.

Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль госграницы Украины.

На Слобожанском направлении враг сосредотачивал усилия на содержании занятых рубежей. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.

На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Привиль, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горное и других.

ВИДЕО ДНЯ

На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейших наступательных действий.

Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску.

Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Довгенькое.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового. Боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и другие. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки.

На Южнобужском направлении обстановка осталась без существенных изменений. Враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений Сил обороны.

Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию – в районах населенных пунктов Александровка, Княжевка и Новоданиловка.

На временно захваченных территориях Украины оккупанты продолжают осуществлять меры административно-полицейского режима, проводить обыски гражданских жителей, грабить и уничтожать местную инфраструктуру.

Темы: ГенштабвойнаоккупацияРосcия
Главное сегодня

Генштаб: Россияне ищут слабые места в Северодонецке, провели ряд неудачных штурмов

Украинская сборная победила Ирландию со счетом 1:0 на старте Лиги наций УЕФА

Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Россияне готовятся к дальнейшему наступлению на Славянск – Генштаб

"Слуга народа" хочет немедленно лишить мандата Ковалева: против него уже завели дело

Все новости...
Генштаб
Интенсивность применения вражеской авиации снижена – сводка Генштаба
Сводка Генштаба: На границе Беларуси стоят войска РФ с "Искандерами" и "Панцирями"
Оккупанты собрали до 20 БТГ для наступления на Славянском направлении – Генштаб
Последние новости
08:35
Президент Литвы предостерег Запад от торговли санкциями с Россией
08:33
Враг продолжает бить по Северодонецку и Лисичанску: 4 погибших гражданских
08:21
Россияне обстреляли Днепропетровщину, без жертв
08:21
Президент Польши: части немецкого бизнеса безразлично, что происходит с Украиной
08:13
Генштаб ВСУ говорит, что две трети российской ОМБр стали небоеспособными после боев
07:36
США отправили очередную партию гаубиц M777 Украине
07:25
Генштаб: Россияне ищут слабые места в Северодонецке, провели ряд неудачных штурмов
06:45
Американская разведка: Киберугроза со стороны РФ до сих пор реальна, надо быть бдительными
05:51
Ким: До сих пор есть риск, что Россия нападет на Николаев и Запорожье
05:00
США о войне в Украине: Обеспокоены, хотим дать все необходимое оружие
Все новости...