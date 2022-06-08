Террорист Пушилин уволил так называемое "правительство" ОРДО

Террористы в Донецкой области уволили так называемое "правительство" оккупированных регионов области. Решение об "увольнении" подписал главарь террористов Денис Пушилин, чтобы "усилить интеграционные процессы".

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на сайт боевиков

Дословно: "Постановляю: освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой народной республики.

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Объявить об отставке "правительства" Донецкой народной республики".

Детали: При этом нынешний "премьер и министры" террористов продолжат работать до формирования нового так называемого "правительства".

Ранее Пушилин предложил боевику Ананченко "возглавить развитие госсектора".

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Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупационных властях Донецкой области происходит ротация.

Новым руководителем так называемого "правительства" оккупантов назначили россиянина Виталия Хоценко.

Пушилин заявил, что смена "правительства ДНР" была вызвана "необходимостью усилить интеграционные процессы".

В сообщении не уточняется, где именно работал Хоценко раньше, но его ФИО полностью совпадает с именем директора департамента министерства промышленности и торговли России Виталием Павловичем Хоценко. Хоценко - выпускник четвертого потока "школы губернаторов", финалист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов.

До назначения главой департамента в Минпромторге он был министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Андрющенко отметил, что ротация правительства оккупантов состоялась одновременно с визитом первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Советник городского головы Мариуполя считает, что россияне напрямую подчиняют себе власть в регионе и городах, а "все коллаборанты уходят в утиль".

Такие действия, по его мнению, попытка РФ интегрировать Мариуполь и регион и включить его в состав РФ без "референдумов и гречки".