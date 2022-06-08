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Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 20:49

Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Deutsche Welle.

Резолюция была одобрена на пленарном заседании 8 июня. "За" проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против и 94 – воздержались.

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Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в ЕС "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".

Кроме того, Европарламент рекомендовал "без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной". Через этот инструмент Евросоюз уже выделил на оружие для Украины 2 млрд евро.

Кроме того, в тексте подчеркивают суверенное право Украины самой выбирать свои альянсы без внешнего вмешательства, призывают расследовать военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также призывают ЕС ввести вторичные санкци в отношении организаций и третьих стран, которые помогают России обходить санкции.

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"Стратегическая цель свободного мира - помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над её территорией в международно признанных границах", - говорится в резолюции.

DW отмечает, что социал-демократы пытались внести поправку в этот пункт и изменить его на "подорвать способность РФ угрожать целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем", но поправку не поддержали.

Также сохранился исходный текст резолюции, говорящий, что отсутствие "адекватной" реакции на "российские агрессии против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году побудило Россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, включая полномасштабное вторжение в Украину".

Как сообщалось, по информации СМИ 9 июня лидеры групп Европарламента собираются принять обращение с призывом к руководству стран ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление на июньском саммите блока.

Темы: ЕСУкраинаЕвропарламентевроинтеграция
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