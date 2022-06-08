Наезд авто на толпу в Берлине: пострадали 14 детей, погибла их учительница

В результате наезда авто на толпу людей в Берлине в среду утром пострадали 14 детей, погибшим оказалась их учительница.

Об этом полиция Берлина сообщила Sky News, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что пострадавшие дети приехали с германской земли Гессе, а учительница погибла на месте. В полиции уточнили, что семье травмированных и погибших сообщили о случившемся.

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Как сообщалось, на берлинской площади Брайтшайдплац возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма автомобиль Renault въехал в толпу людей.

Водитель автомобиля, 29-летний мужчина с гражданством Армении и Азербайджана, был задержан. Очевидцы утверждали, что он пытался скрыться с места происшествия, но его остановили и передали полиции.

По данным Bild, в авто мужчине вроде бы нашли записку с объяснением его действий. Это якобы указывает на преднамеренность действий задержанного.

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Правоохранители пока не подтверждали мотивы наезда мужчины на людей.

В 2016 году на этом месте террорист Анис Амри въехал на похищенном грузовике в Берлинскую рождественскую ярмарку. В результате 12 человек погибли и полсотни были ранены.