Запорожская область: Россияне притащили в Васильевку три десятка танков Т-62

Россияне развернули в Васильевке на Запорожье до 30 танков Т-62.

Источник: представитель Министерства обороны полковник Александр Мотузянык, которого цитирует "Армия Информ"

Прямая речь: "На Запорожском направлении российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км на юг от Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки".

Напомним: Как сообщала Запорожская ОВА, в Васильевке оккупантов уже больше, чем местных жителей.