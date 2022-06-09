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Запорожская область: Россияне притащили в Васильевку три десятка танков Т-62

Анастасия КалатурЧетверг, 9 июня 2022, 02:48
Запорожская область: Россияне притащили в Васильевку три десятка танков Т-62

Россияне развернули в Васильевке на Запорожье до 30 танков Т-62.

Источник: представитель Министерства обороны полковник Александр Мотузянык, которого цитирует "Армия Информ"

Прямая речь: "На Запорожском направлении российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км на юг от Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки".

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Напомним: Как сообщала Запорожская ОВА, в Васильевке оккупантов уже больше, чем местных жителей.

Темы: Запорожская областьвойнаРосcия
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