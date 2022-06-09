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Россияне перебросили 30 танков в Запорожской области, чтобы усилить контроль над трассой — ISW

Анастасия КалатурЧетверг, 9 июня 2022, 04:14

Россияне, вероятно, пытаются усилить контроль над трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов, для поддержки операций на северо-востоке Запорожья – потому и перебросили туда 30 танков Т-62.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Кроме того, российские силы проводили атаки из РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизируют операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

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Напомним: Ранее в Минобороны сообщали, что россияне развернули в Васильевке на Запорожье до 30 танков Т-62.

Темы: Запорожье
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