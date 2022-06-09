Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда рассказал, сколько танков и бронетехники Польша передала Украине

Четверг, 9 июня 2022, 09:05

Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках помощи для борьбы с российским вторжением.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild.

"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова просил меня. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и оружия. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на $2 млрд", - сказал Дуда.

По его словам, Польша рассчитывала получить от Германии определенное количество танков Leopard, чтобы пополнить свои запасы, но этого до сих пор не произошло.

"Для нас само собой разумеется, что вместо старых советских танков, которые мы поставили в Украину, мы получаем некоторое количество танков Leopard из Германии, не самые современные. Потому что у нас в Польше есть более старые версии танков Leopard. Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить эти запасы. Мы могли получить более старые и модернизировать их в будущем - тоже с помощью немецкой промышленности. Насколько я знаю, мы ничего не получили", - сказал Дуда.

Он также призвал все страны, которые могут помочь Украине, предоставить оружие, например, артиллерию. "Это оружие необходимо, чтобы остановить российское вторжение", - сказал Дуда.

Ранее Дуда обвинил федеральное правительство Германии в несоблюдении слова о схеме обмена танков.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Польшаоружие
Главное сегодня

видеоПутин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"

Почта Литвы начала продажу марки с Байрактаром: рекомендуют писать с ней письма Шольцу и Макрону

Террористы "приговорили" к смертной казни 3 иностранцев, защищавших Украину

Кремль хочет объединить оккупированные территории в отдельный федеральный округ РФ – СМИ

Кличко хочет создать в Киеве военное кладбище для погибших защитников

Из "Азовстали" вышли 2449 защитников, все они в ОРДО – источник

Все новости...
Польша
Президент Польши: части немецкого бизнеса безразлично, что происходит с Украиной
Дуда начинает тур по странам ЕС, чтобы убедить сделать Украину кандидатом
В Польше подтвердили подписание крупного соглашения о поставках оружия Украине
Последние новости
18:03
Украинцы смогут обменять наличную гривну на шведские кроны
17:46
видеоПутин снова притворился историком: говорит, что вынужден "возвращать территории"
17:42
ЕК пригрозила Венгрии судом: дискриминирует иностранцев ценами на топливо
17:38
В Европе находятся 4,8 миллиона украинских беженцев – ООН
17:37
Премьер-лига Англии приостановила соглашение с российским транслятором
17:21
Шкарлет об офлайн-обучении с 1 сентября: решения будут приниматься на местах
17:14
Почта Литвы начала продажу марки с Байрактаром: рекомендуют писать с ней письма Шольцу и Макрону
17:10
Финкомитет поддержал законопроект, который защитит участников войны от коллекторов
17:03
Европейский центробанк впервые с 2011 года повысит процентную ставку
17:03
Террористы "приговорили" к смертной казни 3 иностранцев, защищавших Украину
Все новости...