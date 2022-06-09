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Дуда рассказал, сколько танков и бронетехники Польша передала Украине

Четверг, 9 июня 2022, 09:05

Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках помощи для борьбы с российским вторжением.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild.

"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова просил меня. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и оружия. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на $2 млрд", - сказал Дуда.

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По его словам, Польша рассчитывала получить от Германии определенное количество танков Leopard, чтобы пополнить свои запасы, но этого до сих пор не произошло.

"Для нас само собой разумеется, что вместо старых советских танков, которые мы поставили в Украину, мы получаем некоторое количество танков Leopard из Германии, не самые современные. Потому что у нас в Польше есть более старые версии танков Leopard. Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить эти запасы. Мы могли получить более старые и модернизировать их в будущем - тоже с помощью немецкой промышленности. Насколько я знаю, мы ничего не получили", - сказал Дуда.

Он также призвал все страны, которые могут помочь Украине, предоставить оружие, например, артиллерию. "Это оружие необходимо, чтобы остановить российское вторжение", - сказал Дуда.

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Ранее Дуда обвинил федеральное правительство Германии в несоблюдении слова о схеме обмена танков.

Темы: Польшаоружие
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