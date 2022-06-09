Разведка и артиллерия в сотрудничестве сорвали атаку россиян во фланг ВСУ

В Донецкой области, благодаря четким и слаженным действиям разведки и артиллерии, был сорван очередной план противника, который пытался ударить во фланг украинским подразделениям.

Источник: Генштаб ВСУ, Командование ДШВ

Детали: В частности, разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, оперативно накрывшим вражескую бронегруппу.

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Бой был недолгий – украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ оккупантов. Остальные российские танковые экипажи отступили.

Генштаб подчеркивает, что оккупанты отказались от этой атаки.

Также артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые захватчики обустроили в здании. По данным разведки, ликвидировано более десяти российских оккупантов.

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Напомним: По состоянию на 9 июня Россия уже потеряла 31 700 военных и 1 398 танков.