Разведка и артиллерия в сотрудничестве сорвали атаку россиян во фланг ВСУ
В Донецкой области, благодаря четким и слаженным действиям разведки и артиллерии, был сорван очередной план противника, который пытался ударить во фланг украинским подразделениям.
Источник: Генштаб ВСУ, Командование ДШВ
Детали: В частности, разведчики вовремя обнаружили продвижение вражеских танков и передали координаты артиллеристам, оперативно накрывшим вражескую бронегруппу.
Бой был недолгий – украинские воины уничтожили два танка и МТ-ЛБ оккупантов. Остальные российские танковые экипажи отступили.
Генштаб подчеркивает, что оккупанты отказались от этой атаки.
Также артиллерийские подразделения уничтожили огневые позиции, которые захватчики обустроили в здании. По данным разведки, ликвидировано более десяти российских оккупантов.
Напомним: По состоянию на 9 июня Россия уже потеряла 31 700 военных и 1 398 танков.