Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле делают вид, что им неизвестна дальнейшая судьба защитников "Азовстали"

"Украинская правда"Четверг, 9 июня 2022, 14:59
Дмитрий Песков, фото ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о дальнейшей судьбе и каких-либо решениях относительно украинских военных, которые вышли с "Азовстали".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Я не могу ответить на этот вопрос (относительно дальнейшей судьбы украинских защитников, – ред.), у нас нет такой информации".

Что предшествовало: По данным собеседников "Украинской правды" в разведке, с "Азовстали вышли" 2 449 человек – и все они находятся в пгт Еленовка Донецкой области (ОРДО), хотя российские СМИ заявляли об этапированни части военнопленных в Россию.

По данным источников УП, договоренности с россиянами были такими: бойцы должны остаться живыми, никаких пыток, отдельное компактное содержание бойцов с "Азовстали" и подготовка их для обмена.

Знать больше: "Остров надежды". Как вышли и что сейчас с защитниками "Азовстали"

Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя 

ВИДЕО ДНЯ

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Предыстория:

  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – об эвакуации раненых.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности. Однако Украина получила тела погибших защитников Мариуполя.
  • 2 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160", якобы среди них были тела по меньшей мере 52 бойцов полка "Азов". 8 июня удалось вернуть еще 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали" .

Темы: РосcияпленныеАзовМариуполь
Главное сегодня

ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский

До 20 тысяч убитых: на Западе назвали новые данные о потерях РФ в Украине

ВИДЕОЭкс-телоохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, а кум Путина сделал его нардепом – Bihus.Info

Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС

Зеленский ввел санкции против Путина, Пескова и российских чиновников

Все новости...
Росcия
Как заставить Медведчука, Козака и Фридмана поддержать украинскую армию
Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда
Разведка и артиллерия в сотрудничестве сорвали атаку россиян во фланг ВСУ
Последние новости
05:45
Bloomberg: Дания и Нидерланды против кандидатства Украины на вступление в ЕС
05:00
В МАГАТЭ предупредили о "смертельном ударе" от Ирана по возобновлению ядерного соглашения
04:05
На юге ВСУ уничтожили российский "Град"
03:22
ISW: Россиянам будет трудно взять Славянск из-за Северского Донца
02:32
Донецкая область: За сутки россияне убили троих гражданских
02:00
"Газпром" и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ
01:15
ОК "Юг": Россияне укрепляются и минируют подступы к позициям, но у них нет ресурсов наступать
00:35
Минагрополитики: Следующий урожай в Украине может сократиться на 40%
23:56
ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский
23:35
Зеленский поговорил по телефону с Макроном: обсудили путь Украины в ЕС
Все новости...