В Кремле делают вид, что им неизвестна дальнейшая судьба защитников "Азовстали"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о дальнейшей судьбе и каких-либо решениях относительно украинских военных, которые вышли с "Азовстали".
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Пескова: "Я не могу ответить на этот вопрос (относительно дальнейшей судьбы украинских защитников, – ред.), у нас нет такой информации".
Что предшествовало: По данным собеседников "Украинской правды" в разведке, с "Азовстали вышли" 2 449 человек – и все они находятся в пгт Еленовка Донецкой области (ОРДО), хотя российские СМИ заявляли об этапированни части военнопленных в Россию.
По данным источников УП, договоренности с россиянами были такими: бойцы должны остаться живыми, никаких пыток, отдельное компактное содержание бойцов с "Азовстали" и подготовка их для обмена.
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Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя
Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – об эвакуации раненых.
- Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
- В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
- Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности. Однако Украина получила тела погибших защитников Мариуполя.
- 2 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160", якобы среди них были тела по меньшей мере 52 бойцов полка "Азов". 8 июня удалось вернуть еще 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали" .