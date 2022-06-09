В Кремле делают вид, что им неизвестна дальнейшая судьба защитников "Азовстали"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о дальнейшей судьбе и каких-либо решениях относительно украинских военных, которые вышли с "Азовстали".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Я не могу ответить на этот вопрос (относительно дальнейшей судьбы украинских защитников, – ред.), у нас нет такой информации".

Что предшествовало: По данным собеседников "Украинской правды" в разведке, с "Азовстали вышли" 2 449 человек – и все они находятся в пгт Еленовка Донецкой области (ОРДО), хотя российские СМИ заявляли об этапированни части военнопленных в Россию.

По данным источников УП, договоренности с россиянами были такими: бойцы должны остаться живыми, никаких пыток, отдельное компактное содержание бойцов с "Азовстали" и подготовка их для обмена.

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