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Экс-военного подозревают в махинациях с продажей амуниции для ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 июня 2022, 15:57
Экс-военного подозревают в махинациях с продажей амуниции для ВСУ

Правоохранители заявляют, что в Черкасской области разоблачили дельца, который присвоил и продавал военную амуницию, предназначенную для Вооруженных сил Украины.

Источник: Служба безопасности Украины, полиция Черкасщины

Дословно СБУ: "По данным следствия, преступную схему по продаже военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи".

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Тем не менее, злоумышленник незаконным путем наладил связи с производственными цехами. И таким образом партия формы и защитного снаряжения на общую сумму более 2 млн. грн. вместо армии попала к нему".

Детали: Полиция конкретизирует, что 1 июня следователям полиции Жашкова поступила информация, что житель Умани хранит и занимается сбытом военной амуниции и снаряжения, полученного преступным путем.

Полицейские и СБУ по санкции прокуроров провели обыск в доме 48-летнего мужчины.

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Во время обысков в его домовладении и гараже, оборудованном под склад, правоохранители изъяли:

  • свыше 500 комплектов военной формы;
  • берцы и другую обувь;
  • бафы, балаклавы, головные уборы;
  • маскировочные костюмы и костюмы химической защиты;партию плитоносок и другое военное снаряжение.

Мужчина продавал эти товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки.

Указано, что решается вопрос о наложении ареста на имущество и передаче его вооруженным силам Украины.

Действия уманчанина квалифицировали по статье 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев либо ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Указано, что полицейские собирают доказательную базу для оглашения подозрения злоумышленнику.

Расследование продолжается.

Темы: СБУполицияУмань
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