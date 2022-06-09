Оккупанты начали раздавать пенсии в Мариуполе – советник мэра
Российские оккупанты начали раздачу пенсий рублями в захваченном Мариуполе.
Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко
Прямая речь Андрющенко: "Оккупанты начали выдавать пенсии от России в Мариуполе. По их данным, зарегистрировано около 47 тыс. пенсионеров, однако наши источники сообщают, что около еще 10 тысяч мариупольцев принципиально не подали документы на подачки оккупантов.
Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца, но опять же – это не спасает от хамства и битвы за выживание".
Детали: В пересчете с рублей на гривню размер пенсии составляет 2600 гривен.
Пенсию выдают "на руки" наличными, которые оккупанты завезли накануне в бронированных автомобилях.
Андрющенко убежден, что российские власти вынуждены печатать деньги для того, чтобы выплачивать пенсии жителям захваченных территорий Украины.
Предыстория:
- Андрющенко рассказал 9 июня, что российские захватчики хоронят тела погибших мариупольцев под мусором, не разбирая завалы домов.
- Кроме того, коллаборанты заставляют учителей в городе записывать видео с участием детей о поддержке оккупации к так называемому празднику дня России 12 июня.