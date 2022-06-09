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Оккупанты начали раздавать пенсии в Мариуполе – советник мэра

Денис КарловскийЧетверг, 9 июня 2022, 16:28
Оккупанты начали раздавать пенсии в Мариуполе – советник мэра
разрушенные здания мариуполя 2 июня. фото: getty images

Российские оккупанты начали раздачу пенсий рублями в захваченном Мариуполе.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Оккупанты начали выдавать пенсии от России в Мариуполе. По их данным, зарегистрировано около 47 тыс. пенсионеров, однако наши источники сообщают, что около еще 10 тысяч мариупольцев принципиально не подали документы на подачки оккупантов.

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Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца, но опять же – это не спасает от хамства и битвы за выживание".

Детали: В пересчете с рублей на гривню размер пенсии составляет 2600 гривен.

Пенсию выдают "на руки" наличными, которые оккупанты завезли накануне в бронированных автомобилях.

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Андрющенко убежден, что российские власти вынуждены печатать деньги для того, чтобы выплачивать пенсии жителям захваченных территорий Украины.

Предыстория:

  • Андрющенко рассказал 9 июня, что российские захватчики хоронят тела погибших мариупольцев под мусором, не разбирая завалы домов.
  • Кроме того, коллаборанты заставляют учителей в городе записывать видео с участием детей о поддержке оккупации к так называемому празднику дня России 12 июня.

Темы: МариупольоккупацияпенсииРосcия
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