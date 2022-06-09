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Кремль хочет объединить оккупированные территории в отдельный федеральный округ РФ – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 9 июня 2022, 16:45

Россия готовит объединение оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также сепаратистские так называемые "ДНР" и "ЛНР" в отдельный федеральный округ РФ.

Источник: издание "Медуза" со ссылкой на собеседников из администрации президента РФ

Прямая речь собеседника издания: "Округ должен появиться после того, как на этих территориях состоятся "референдумы" о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут".

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Детали: По информации собеседников издания, созданием округа занимается заместитель руководителя департамента администрации президента РФ по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался вопросами оккупированного Россией Донбасса в 2014 году - тогда он занимал должность заместителя председателя управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.

По информации издания, в Кремле сейчас обсуждаются две даты проведения псевдо "референдумов". Первая - "в середине июля, если ситуация на фронте позволит". И вторая, "более реальная" - 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день пройдут губернаторские выборы).

Несколько политтехнологов, с которыми на условиях анонимности поговорило издание, рассказали, что уже получали предложения поработать "политруками" на украинских территориях. Им предлагались должности заместителей городов.

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Напомним:

  • На этой неделе назначенные российскими военными власти коллаборантов в Херсонской области выразили надежду, что в оккупированном регионе пройдет "референдум" о вхождении в состав России.
  • Также так называемый "представитель местной администрации" Запорожской области, коллаборант Владимир Рогов накануне заявлял, что так называемый "референдум" о вхождении области в состав России состоится в 2022 году.

Темы: войнаоккупацияРосcия
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