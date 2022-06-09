Европейский центробанк впервые с 2011 года повысит процентную ставку

Европейский центральный банк объявил о повышении процентной ставки, чтобы снизить рост цен в еврозоне, впервые с 2011 года.

Об этом говорится в заявлении банка в четверг, сообщает "Европейская правда".

Повышение составит 0,25 процентных пункта, как и ожидало большинство аналитиков, и состоится в июле. Следующее повышение состоится в сентябре.

Темпы повышения зависят от среднесрочных инфляционных прогнозов, заявили в банке.

Повышение процентных ставок состоится впервые с 2011 г. и закроет длинную главу мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Инфляция в еврозоне, на которую влияют война в Украине, постоянный дефицит электроэнергии и новый сбой в цепочке поставок, достигла рекордных 8,1% в мае.

Это в четыре раза превышает годовой целевой показатель в 2%, желаемый Центробанком.