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Европейский центробанк впервые с 2011 года повысит процентную ставку

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 17:03

Европейский центральный банк объявил о повышении процентной ставки, чтобы снизить рост цен в еврозоне, впервые с 2011 года.

Об этом говорится в заявлении банка в четверг, сообщает "Европейская правда".

Повышение составит 0,25 процентных пункта, как и ожидало большинство аналитиков, и состоится в июле. Следующее повышение состоится в сентябре.

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Темпы повышения зависят от среднесрочных инфляционных прогнозов, заявили в банке.

Повышение процентных ставок состоится впервые с 2011 г. и закроет длинную главу мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Инфляция в еврозоне, на которую влияют война в Украине, постоянный дефицит электроэнергии и новый сбой в цепочке поставок, достигла рекордных 8,1% в мае.

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Это в четыре раза превышает годовой целевой показатель в 2%, желаемый Центробанком.

Темы: экономикаЕС
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