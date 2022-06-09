Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Европейский центробанк впервые с 2011 года повысит процентную ставку

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 17:03

Европейский центральный банк объявил о повышении процентной ставки, чтобы снизить рост цен в еврозоне, впервые с 2011 года.

Об этом говорится в заявлении банка в четверг, сообщает "Европейская правда".

Повышение составит 0,25 процентных пункта, как и ожидало большинство аналитиков, и состоится в июле. Следующее повышение состоится в сентябре.

Темпы повышения зависят от среднесрочных инфляционных прогнозов, заявили в банке.

Повышение процентных ставок состоится впервые с 2011 г. и закроет длинную главу мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Инфляция в еврозоне, на которую влияют война в Украине, постоянный дефицит электроэнергии и новый сбой в цепочке поставок, достигла рекордных 8,1% в мае.

Это в четыре раза превышает годовой целевой показатель в 2%, желаемый Центробанком.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: экономикаЕС
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Российское подразделение в полном составе отказалось воевать после потерь на Харьковщине

ВИДЕОТеневой экономики больше не будет – Зеленский

ВИДЕОЭкс-телоохранитель Медведчука "гипнотизировал" его, а кум Путина сделал его нардепом – Bihus.Info

Гайдай: россияне вывезли из Северодонецка бурят, потому что мрут как мухи

Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС

Зеленский ввел санкции против Путина, Пескова и российских чиновников

Все новости...
экономика
Как заставить Медведчука, Козака и Фридмана поддержать украинскую армию
Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда
Деньги на восстановление Украины – не только на закупки. И не столько
Последние новости
08:12
США отреагировали на "смертный приговор" британцам в "ДНР"
07:53
Гайдай: Россияне разрушили в Луганской области четыре десятка домов
07:47
Россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровщине
07:24
В Ровенской области обнаружили 66 предприятий, которые могут финансировать Россию
06:53
Сводка Генштаба: Российское подразделение в полном составе отказалось воевать после потерь на Харьковщине
05:45
Bloomberg: Дания и Нидерланды против кандидатства Украины на вступление в ЕС
05:00
В МАГАТЭ предупредили о "смертельном ударе" от Ирана по возобновлению ядерного соглашения
04:05
На юге ВСУ уничтожили российский "Град"
03:22
ISW: Россиянам будет трудно взять Славянск из-за Северского Донца
02:32
Донецкая область: За сутки россияне убили троих гражданских
Все новости...