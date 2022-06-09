Польша использует деньги от продажи оружия Украине для модернизации своей армии

Средства, которые Польша получит в рамках одного из самых больших за последние 30 лет соглашений о продаже оружия Украине, будут использованы для модернизации польской армии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Как пояснили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак, Варшава планирует модернизировать производство польской оборонной продукции и сделать ее независимой от других стран.

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"Безопасность является для нас ключевым приоритетом. Именно поэтому мы сегодня приступили к программе стоимостью в миллионы евро по инвестициям в приобретение и производство наиболее совершенного вооружения", - подчеркнул Моравецкий.

Речь идет, в частности, о дивесификации военного арсенала Польши за счет боевых машин и артиллерии – в частности ракетных систем, а также производство новых боевых машин пехоты "Борсук".

Блащак и Моравецкий подчеркнули, что польская армия должна иметь такой потенциал сдерживания, чтобы в реальном применении никогда не возникало потребности.

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Польша надеется удвоить численность своей армии благодаря добровольной военной службе, заявлял ранее министр обороны Мариуш Блащак.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил подписание соглашения о поставках Украине вооружения, заявив, что оно является одним из крупнейших за последние 30 лет.

Он не раскрыл деталей соглашения, но, как утверждало издание Dziennik со ссылкой на источники, речь идет о сделке на сумму почти три миллиарда злотых (почти 630 миллионов долларов) на поставку около 60 польских самоходных артиллерийских гаубиц AHS Krab в дополнение к тем 18, которые уже передала Польша.