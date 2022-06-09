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В Литве назвали "странными" переговоры о "зерновом коридоре" без участия Украины

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 20:19

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подверг критике переговоры между Турцией и Россией об обеспечении экспорта украинского зерна Черным морем, поскольку в них не участвует Украина.

Об этом Ландсбергис заявил журналистам в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Мы наблюдаем за ходом переговоров, которые, мягко говоря, странны. В Турции идет дискуссия между Турцией и Россией о том, на каких условиях Украина должна уволить свои порты. Это недопустимо, это нарушение базового принципа "ничего об Украине без Украины". Дискуссии об украинских портах не могут происходить без их ведома", - подчеркнул министр.

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По мнению главы литовского МИД, вариантом обеспечения экспорта украинского зерна через Черное море является усиление защиты портов – либо путем привлечения военных кораблей третьих стран для сопровождения зерна, либо путем предоставления оружия самой Украине.

"Вооружение есть у стран НАТО и партнеров по НАТО… Мы стараемся помочь украинцам собрать эту информацию, чтобы они могли напрямую обратиться к партнерам", – отметил Ландсбергис.

Как известно, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.

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В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Турции в среду заявил, что РФ готова пропускать суда с зерном из украинских портов, перекладывая вину за блокаду на Украину, а также убеждал, что роль украинского урожая в глобальной продовольственной безопасности преувеличена.

Ранее министр иностранных дел Украины призвал мир не верить заверениям России в том, что потенциальными коридорами не воспользуются для нападения на украинские прибрежные города.

Темы: Литвакризис
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