Маляр: запрос армии на бронежилеты за месяц вырос на 82%, а на шлемы – на 55%
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за неделю министерство обеспечило ВСУ более 21 тысячи бронежилетов, в мае запрос на бронежилеты по сравнению с апрелем вырос на 82%.
Источник: Минобороны
Детали: Маляр сообщила, что за неделю со 2 по 8 июня для обеспечения подразделений ВСУ Минобороны передало:
- 21,5 тыс. бронежилетов,
- 7,8 тыс. шлемов,
- 5,2 тыс. пар обуви,
- 10,71 тыс. комплектов формы.
Она добавила, что в ближайшие 5 дней украинские бойцы получат еще минимум 19 тыс. бронежилетов и 14 тыс. шлемов.
Это те вещи, которые уже отгружены поставщиками, направляются в Украину или находятся в Украине на этапе контроля качества и оформления на склады ВСУ.
По словам Маляр, в мае запрос ВСУ на бронежилеты по сравнению с апрелем вырос на 82%. Запрос на шлемы увеличился на 55%.
Потребность в летних ботинках увеличена на 60%.
По всем позициям произошел существенный рост. Едва ли не единственная позиция в списке, на которую ВСУ не увеличили потребность, – это панама летняя полевая.
Она отметила, что Минобороны очень быстро реагирует на нужды ВСУ, ведь их очень много – от оружия до сухпайков, от защитных очков до носков.
Например, сухпайки уже поставлены в ВСУ в количестве 3,2 млн порций, носки закупаются сотнями тысяч, и тому подобное.
По ее словам, за май Минобороны профинансирует выплаты военнослужащим на 65,2 млрд. грн.
Приблизительно такая же сумма была уплачена за весь 2021 год.