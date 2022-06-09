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Маляр: запрос армии на бронежилеты за месяц вырос на 82%, а на шлемы – на 55%

Алена МазуренкоЧетверг, 9 июня 2022, 21:15
Маляр: запрос армии на бронежилеты за месяц вырос на 82%, а на шлемы – на 55%
АННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за неделю министерство обеспечило ВСУ более 21 тысячи бронежилетов, в мае запрос на бронежилеты по сравнению с апрелем вырос на 82%.

Источник: Минобороны

Детали: Маляр сообщила, что за неделю со 2 по 8 июня для обеспечения подразделений ВСУ Минобороны передало:

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  • 21,5 тыс. бронежилетов,
  • 7,8 тыс. шлемов,
  • 5,2 тыс. пар обуви,
  • 10,71 тыс. комплектов формы.

Она добавила, что в ближайшие 5 дней украинские бойцы получат еще минимум 19 тыс. бронежилетов и 14 тыс. шлемов.

Это те вещи, которые уже отгружены поставщиками, направляются в Украину или находятся в Украине на этапе контроля качества и оформления на склады ВСУ.

По словам Маляр, в мае запрос ВСУ на бронежилеты по сравнению с апрелем вырос на 82%. Запрос на шлемы увеличился на 55%.

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По всем позициям произошел существенный рост. Едва ли не единственная позиция в списке, на которую ВСУ не увеличили потребность, – это панама летняя полевая.

Она отметила, что Минобороны очень быстро реагирует на нужды ВСУ, ведь их очень много – от оружия до сухпайков, от защитных очков до носков.

Например, сухпайки уже поставлены в ВСУ в количестве 3,2 млн порций, носки закупаются сотнями тысяч, и тому подобное.

По ее словам, за май Минобороны профинансирует выплаты военнослужащим на 65,2 млрд. грн.

Приблизительно такая же сумма была уплачена за весь 2021 год.

Темы: Вооруженные силыМинобороныоружие
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