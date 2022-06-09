Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Херсоне произошло ДТП с участием российских военных – СМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 9 июня 2022, 22:02
В Херсоне произошло ДТП с участием российских военных – СМИ
скриншот

Местные жители сообщают, что в центре Херсона произошло ДТП с участием российских военных, есть погибшие и травмированные.

Источник: "Суспільне"

Детали: Местные жители рассказали, что в центре Херсона произошло ДТП с участием российских военных.

Реклама:

Предварительно известно, что погиб 35-летний пассажир легковушки, еще двое травмированы.

В областном терцентре экстренной медицинской помощи комментировать произошедшее отказались, ссылаясь на отсутствие руководства.

Напомним: Служба безопасности Украины получила информацию, что на внутренних блокпостах временно оккупированной Херсонщины захватчикам разрешено расстреливать граждан, которые покажутся им подозрительными.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХерсоноккупациявойнаДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: