В Херсоне произошло ДТП с участием российских военных – СМИ
Четверг, 9 июня 2022, 22:02
Местные жители сообщают, что в центре Херсона произошло ДТП с участием российских военных, есть погибшие и травмированные.
Источник: "Суспільне"
Детали: Местные жители рассказали, что в центре Херсона произошло ДТП с участием российских военных.
Предварительно известно, что погиб 35-летний пассажир легковушки, еще двое травмированы.
В областном терцентре экстренной медицинской помощи комментировать произошедшее отказались, ссылаясь на отсутствие руководства.
Напомним: Служба безопасности Украины получила информацию, что на внутренних блокпостах временно оккупированной Херсонщины захватчикам разрешено расстреливать граждан, которые покажутся им подозрительными.