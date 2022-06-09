В Херсоне произошло ДТП с участием российских военных – СМИ

Местные жители сообщают, что в центре Херсона произошло ДТП с участием российских военных, есть погибшие и травмированные.

Источник: "Суспільне"

Детали: Местные жители рассказали, что в центре Херсона произошло ДТП с участием российских военных.

Реклама:

Предварительно известно, что погиб 35-летний пассажир легковушки, еще двое травмированы.

В областном терцентре экстренной медицинской помощи комментировать произошедшее отказались, ссылаясь на отсутствие руководства.

Напомним: Служба безопасности Украины получила информацию, что на внутренних блокпостах временно оккупированной Херсонщины захватчикам разрешено расстреливать граждан, которые покажутся им подозрительными.