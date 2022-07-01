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Под контролем Украины остается 45% Донецкой области, обстрелы постоянные

Ольга ГлущенкоПятница, 1 июля 2022, 01:52
Под контролем Украины остается 45% Донецкой области, обстрелы постоянные
фото с facebook Кириленко

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 45% Донецкой области, находящихся под контролем Украины, враг постоянно обстреливает.

Источник: Кириленко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Донетчина, Луганщина являются самыми горячими точками. Здесь просто необходимо разделять, что на Луганщине основной город – Лисичанск, на который враг продвигается, а в Донецкой области осталось и остается, и мы уверены, что остановим врага и в дальнейшем освободим наши оккупированные – но сейчас остается под контролем 45%.

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Это практически половина области, это при том, что треть оккупирована была в течение восьми лет до полномасштабного вторжения".

"Обстрелы на территории Донбасса – настолько разрушительны и настолько их велико, потому что большая площадь и линия фронта...

…Обстреливаются практически все населенные пункты области. Постоянно".

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Детали: Кириленко добавил, что в течение 5 суток происходит постоянный обстрел города Славянск.

Темы: Донецкая областьвойнаобстрел
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