Юг: ВСУ уничтожили 35 захватчиков и вражеские модернизированные танки

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 35 захватчиков и вражескую технику, в том числе 2 модернизированных танка Т-72Б3.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "На Херсонщине в пределах Белозерской общины нашими авиаторами нанесен парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага.

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Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач "укрощено" 35 рашистов, 2 модернизированных танка Т-72Б3 и еще 4 единицы другой бронированной техники".