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При отступлениях из Змеиного враг мог заминировать территорию и воды – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоПятница, 1 июля 2022, 03:12
фото: управление туризма Одесской области

Российские захватчики, отступая из Змеиного, могли прибегнуть к минированию территории острова и окрестных вод.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Предположительно, проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.

По уточненным данным, в результате наших ракетно-артиллерийских ударов уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов.

А сами рашисты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет".

Детали: В ОК "Юг" подчеркивают, что "операция продолжается", обеспечение контроля над островом требует тщательной проверки и исключения провокаций.

Украинские военные тщательно проверяют ситуацию.

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"Для прикрытия эвакуации противник выполнил более двадцати вылетов авиации из Крыма", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что один из истребителей-бомбардировщиков прикрытия выпустил по Одесщине 2 крылатых ракеты Х-31, попавших в сельскохозяйственные площади Белгород-Днестровского района.

"Обошлось без разрушений и потерь" – отмечают в ОК "Юг".

Предыстория:

  • Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".
  • Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.
  • В Генштабе ВСУ констатировали полное освобождение территории Одесской области от оккупантов.
  • Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки острова Змеиный после освобождения от российских оккупантов.

Темы: Змеиныйвойна
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