Оккупанты могут возобновить наступления на Бахмут и Славянск – военные эксперты

Военные эксперты предполагают, что российские захватчики могут возобновить наступательные операции в городах Бахмут и Славянск.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 30 июня российские войска отступили с острова Змеиный после ракетно-артиллерийского удара Украины.

Поражение России на острове Змеиный немного снизит давление на украинское побережье из-за устранения с острова российской ПВО и противокорабельных ракетных систем.

Однако само отступление не прекратит морскую блокаду, поскольку российские войска имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и на западе Херсонской области, которые все еще могут нацеливаться на украинские грузы, а также на остальные корабли.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска добились незначительных успехов в наступлениях на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и вокруг Лисичанска.

Оккупанты продолжали наступательные действия к югу и востоку от Бахмута и к северу от Славянска.

Захватчики продолжали попытки возобновить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова.

Украинские контрнаступления продолжают заставлять российские войска на Южном направлении отдавать предпочтение оборонным операциям.

Российские оккупационные власти приняли меры для обеспечения дальнейшей экономической и финансовой интеграции оккупированных территорий в российскую систему.

Аналитики предполагают, что ограниченные успехи вокруг Бахмута указывают на то, что российские войска могут вскоре попытаться создать условия для наступательной операции на сам Бахмут, хотя они, вероятно, в краткосрочной перспективе больше сосредоточены на перекрытии и контроле выходящих из Бахмута линий связи.

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ISW также оценивает обстрелы россиян территорий возле Славянска и самого города как создающие условия для дальнейшего наступления на Славянск.

К анализу войны в Украине эксперты Института прилагают карты ведения боев.