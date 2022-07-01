Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

800 американских компаний хотят производить оружие для Украины – CNN

Ольга ГлущенкоПятница, 1 июля 2022, 06:02
Picture Alliance

Министерство обороны Соединенных Штатов рассматривает 1300 предложений от 800 компаний на изготовлении инновационного оружия для Украины.

Источник: CNN со ссылкой на источник

Детали: Пентагон намерен в ближайшие недели определиться с идеями возможного производства оружия для Украины, а также для американских военных.

Предложения Пентагона должны включать возможности вооружения для противовоздушной обороны, противотанковой, противопехотной, береговой обороны, противотанковой борьбы, беспилотных летательных систем, контрбатареи и защищенной связи, которые были определены как ключевые для Украины в военной нужде.

В конце концов, 800 компаний подали 1300 предложений на изготовление вооружения для Украины.

Издание отмечает, что Минобороны США ищет только тех производителей, которые могут воплотить проекты за 30 дней или более сложные – за 180 дней.

Темы: СШАоружие
Главное сегодня

ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба

Более 30 продавцов оружия в РФ избежали западных санкций - Reuters

Во время ракетного удара по Одесской области пострадал детский реабилитационный центр Молдовы

ЕС уже готовит седьмой пакет санкций, возможно эмбарго на золото из РФ - СМИ

Украинский борщ признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Рада назначила нового омбудсмена

Все новости...
США
Владелец оппозиционного канала Грузии заявил, что в посольстве США на него напали лидеры правящей партии
США заблокировали $1 миллиард средств, связанных с российским олигархом Керимовым
Лавров: "железный занавес" между Россией и ЕС опускается
Последние новости
19:21
Эрдоган снова хочет поговорить с Зеленским и Путиным о вывозе украинского зерна
19:06
С начала войны компании из РФ и Беларуси стали исполнителями госзакупок на 65 миллионов – БЭБ
19:02
В НАПК назвали коррупционные риски вступительной кампании-2022
18:52
Корабль с зерном из оккупированного Бердянска прибыл в Турцию, посол Украины требует принять меры
18:43
ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба
18:38
Молдова в июле покроет 30% потребления электроэнергией "Энергоатома": подписали соглашение
18:32
Резников: "сохранять лицо" Путину уже поздно
18:23
Конкурс на руководителя НАБУ объявят в ближайшие дни или недели – Зеленский
18:06
Из-за санкций аэропорт Минска ввел 4-дневный режим работы и простой для персонала
18:01
Силы НАТО в Европе возглавил американский генерал, специализирующийся на России
Все новости...