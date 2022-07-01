800 американских компаний хотят производить оружие для Украины – CNN

Министерство обороны Соединенных Штатов рассматривает 1300 предложений от 800 компаний на изготовлении инновационного оружия для Украины.

Источник: CNN со ссылкой на источник

Детали: Пентагон намерен в ближайшие недели определиться с идеями возможного производства оружия для Украины, а также для американских военных.

Предложения Пентагона должны включать возможности вооружения для противовоздушной обороны, противотанковой, противопехотной, береговой обороны, противотанковой борьбы, беспилотных летательных систем, контрбатареи и защищенной связи, которые были определены как ключевые для Украины в военной нужде.

В конце концов, 800 компаний подали 1300 предложений на изготовление вооружения для Украины.

Издание отмечает, что Минобороны США ищет только тех производителей, которые могут воплотить проекты за 30 дней или более сложные – за 180 дней.