Чехия собирается присоединиться к обучению украинских военных

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила о намерениях принять участие в обучении украинских военных.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Novinky.

"На данный момент ведутся интенсивные переговоры о том, как Чехия могла бы участвовать в некоторых учениях украинских вооруженных сил на территории Чехии", - сказала Чернохова.

До сих пор Чехия поддерживала Украину отправкой оружия и ремонтом техники.

Чехия отправила в Украину неустановленное количество танков Т-72, ​​реактивных систем залпового огня РМ-70 на шасси Tatra, гаубиц DANA.

Чернохова также заявила о необходимости модернизации армии, которая приобретает значение в связи с войной в Украине.

Напомним, чешский бизнесмен Далибор Дедек в среду объявил о планах передать Украине два разведывательных беспилотника Bivoj, производимых местной компанией.