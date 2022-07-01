Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехия вынесла Украину в приоритеты своего председательства в Совете ЕС

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 09:28

Чехия начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза и будет возглавлять его до 31 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лозунг председательства - "Европа как задача: переосмыслить, восстановить, вернуть силы", а ключевыми задачами называют укрепление общей свободы, ответственность, безопасность и процветание.

Приоритетными направлениями Чехия определила:

- вопросы, связанные с приемом украинцев, спасающихся от войны, и послевоенным восстановлением Украины;

- энергетическую безопасность

- усиление обороноспособности европейских стран и безопасности в киберпространстве

ВИДЕО ДНЯ

- усиление стратегической устойчивости экономики стран ЕС

- усиление устойчивости демократических институтов

"Сейчас перед Европой возникло много проблем и вызовов, но если мы будем действовать объединенно и решительно - мы выйдем из этих кризисов более сильными и более устойчивыми", - отметил премьер Чехии Петр Фиала.

Перед Чехией в Совете ЕС председательствовала Франция.

Напомним, Совет ЕС – один из ключевых органов Европейского Союза. Совет вовлечен в разработку законодательства, координацию политики стран-членов, участвует в цепочке принятия решений на уровне ЕС.

Председательство в Совете ЕС передается от страны к стране каждые полгода по ротационному принципу. Председательствующая страна занимается организацией встреч органа и председательствует на них, а также представляет Совет ЕС в отношениях с другими органами Евросоюза.

Темы: ЧехияУкраинаЕСвойна
Главное сегодня

ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба

Более 30 продавцов оружия в РФ избежали западных санкций - Reuters

Во время ракетного удара по Одесской области пострадал детский реабилитационный центр Молдовы

ЕС уже готовит седьмой пакет санкций, возможно эмбарго на золото из РФ - СМИ

Украинский борщ признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО

Рада назначила нового омбудсмена

Все новости...
Чехия
Чехия собирается присоединиться к обучению украинских военных
Суд Чехии заблокировал экстрадицию в Украину россиянина, способствовавшего аннексии Крыма
Чехия хочет за пять лет избавиться от зависимости от российских энергоносителей
Последние новости
19:38
Залужный поговорил с Милли об освобождении украинских земель от оккупантов
19:21
Эрдоган снова хочет поговорить с Зеленским и Путиным о вывозе украинского зерна
19:06
С начала войны компании из РФ и Беларуси стали исполнителями госзакупок на 65 миллионов – БЭБ
19:02
В НАПК назвали коррупционные риски вступительной кампании-2022
18:52
Корабль с зерном из оккупированного Бердянска прибыл в Турцию, посол Украины требует принять меры
18:43
ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба
18:38
Молдова в июле покроет 30% потребления электроэнергией "Энергоатома": подписали соглашение
18:32
Резников: "сохранять лицо" Путину уже поздно
18:23
Конкурс на руководителя НАБУ объявят в ближайшие дни или недели – Зеленский
18:06
Из-за санкций аэропорт Минска ввел 4-дневный режим работы и простой для персонала
Все новости...