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Чехия вынесла Украину в приоритеты своего председательства в Совете ЕС

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 09:28

Чехия начала свое полугодовое председательство в Совете Европейского Союза и будет возглавлять его до 31 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лозунг председательства - "Европа как задача: переосмыслить, восстановить, вернуть силы", а ключевыми задачами называют укрепление общей свободы, ответственность, безопасность и процветание.

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Приоритетными направлениями Чехия определила:

- вопросы, связанные с приемом украинцев, спасающихся от войны, и послевоенным восстановлением Украины;

- энергетическую безопасность

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- усиление обороноспособности европейских стран и безопасности в киберпространстве

- усиление стратегической устойчивости экономики стран ЕС

- усиление устойчивости демократических институтов

"Сейчас перед Европой возникло много проблем и вызовов, но если мы будем действовать объединенно и решительно - мы выйдем из этих кризисов более сильными и более устойчивыми", - отметил премьер Чехии Петр Фиала.

Перед Чехией в Совете ЕС председательствовала Франция.

Напомним, Совет ЕС – один из ключевых органов Европейского Союза. Совет вовлечен в разработку законодательства, координацию политики стран-членов, участвует в цепочке принятия решений на уровне ЕС.

Председательство в Совете ЕС передается от страны к стране каждые полгода по ротационному принципу. Председательствующая страна занимается организацией встреч органа и председательствует на них, а также представляет Совет ЕС в отношениях с другими органами Евросоюза.

Темы: ЧехияУкраинаЕСвойна
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