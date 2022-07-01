Россия уже потеряла 35 750 вояк и 186 вертолетов

По состоянию на 1 июля Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла около 35 750 военных, 186 вертолетов и 1 577 танков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 750 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 577 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 736 (+10) ед,

артиллерийских систем – 796 (+6) ед,

РСЗО – 246 (+0) ед,

средств ПВО – 105 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 186 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) ед,

крылатых ракет – 143 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 610 (+8) ед,

специальной техники – 61 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.