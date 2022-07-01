Россия уже потеряла 35 750 вояк и 186 вертолетов
Пятница, 1 июля 2022, 09:46
По состоянию на 1 июля Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла около 35 750 военных, 186 вертолетов и 1 577 танков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 35 750 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 577 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 736 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 796 (+6) ед,
- РСЗО – 246 (+0) ед,
- средств ПВО – 105 (+1) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 186 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) ед,
- крылатых ракет – 143 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 610 (+8) ед,
- специальной техники – 61 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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