Российские оккупанты уже убили 343 ребенка в Украине

Последствия российского ракетного удара по поселку Сергеевка Одесской области 1 июля. Среди погибших по меньшей мере 2 детей. Фото ГСЧС

По состоянию на утро 1 июля более 978 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, из них по меньшей мере 343 погибли.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По официальной информации ювенальных прокуроров, 343 ребенка погибли и более 635 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадали в Донецкой (339), Харьковской (185), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (53), Херсонской (52) и Запорожской (31) областях.

В частности, в ночь на 1 июля россияне нанесли ракетные удары по Белгород-Днестровскому району Одесской области, в результате чего погиб 10-летний мальчик, ранения получили двое детей – 4 и 17 лет.

28-29 июня из-за обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры г. Лисичанск Луганской области погибла девочка 13 лет.

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29 июня в результате обстрела врагом с. Павловка Марьинского района Донецкой области 5-летний мальчик получил ранение.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 102 учебных заведения, из них 215 разрушены полностью.