Зеленский, Шмыгаль и Стефанчук просят Раду поддерживать даже непопулярные законы на пути в ЕС

Руководители ветвей власти подписали в Верховной раде совместное заявление ради достижения стратегической цели – членства Украины в ЕС.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Нам нужно приготовить нашу страну к началу переговоров о членстве в ЕС. Членство в ЕС – это не геополитика или имплементация определенной политической воли, это особые вещи, преимущества, которые оно приносит каждому человеку в Украине, каждой компании, каждому государственному институту в Украине", - сказал президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, на котором по видеосвязи присутствовала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Многие решения будут зависеть от Верховной рады, от каждого депутата, от того, как вы, члены парламента, готовы работать над этими решениями, как вы готовы координировать свою работу с правительством и дипломатами. Соглашение об ассоциации выполнено на 63%, 37% - это задача для всех нас", - отметил он.

Но как подчеркнул Зеленский, депутаты должны сосредоточить свою работу на разработке необходимых законопроектов.

"Это не будет легко. Даже если вы знаете, что некоторые из ваших решений не будут встречать аплодисментами, но это нужные решения с целью продвижения Украины на пути вперед, вы должны принимать такие решения" - заявил он.

ВИДЕО ДНЯ

Также Зеленский объявил о подписании совместного заявления в знак единства всех ветвей власти на пути к членству в ЕС.

"Сегодня мы подписываем совместное заявление, которое является сигналом к ​​единству всех ветвей власти и доказательством нашего стремления достичь стратегической цели, заключающейся в полноценном членстве в Европейском Союзе", - сказал Зеленский.

По его словам, подписание этого заявления имеет такое же значение, как подписание заявки на вступление в ЕС.

"Нам нужно было 115 дней, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. Наш путь к полноценному членству не должен длиться десятки лет. Мы должны пройти этот путь настолько быстро, насколько это возможно, и это от нас зависит, как быстро мы будем двигаться. Мы должны делать свою работу безупречно, чтобы наши друзья в ЕС так же быстро приняли еще одно историческое решение", - заявил Зеленский. Заявление, кроме него, подписали также спикер Верховной рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет стремиться принять все законы, связанные с обязательствами Киева по вступлению в ЕС, до 2025 года.

Читайте также: Что ждет Украину после решения о статусе кандидата и когда реально вступить в ЕС.