Оккупанты в Северодонецке ищут людей в свою "армию"
Глава военно-гражданской администрации оккупированного россиянами Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что враг за счет местного населения пытается пополнять ряды так называемой "армии ЛНР".
Источник: Стрюк в эфире телемарафона
Прямая речь Стрюка: "Россияне охотятся за людьми, которые поддерживают Украину. К счастью, значительное большинство из них эвакуировалось".
Детали: Стрюк сообщил, что инфраструктуру города сейчас восстановить невозможно, а регулярных поставок еды нет.
Власти советуют желающим покинуть город в сторону оккупированных населенных пунктов, а затем добраться до свободной территории Украины.
Напомним: Генштаб сообщал, что на Лисичанском направлении оккупанты имеют частичный успех.
Российские оккупанты вывозят оборудование из шахты "Родина", находящейся в Золотом на Луганщине.
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