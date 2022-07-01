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Оккупанты в Северодонецке ищут людей в свою "армию"

Роман ПетренкоПятница, 1 июля 2022, 11:30
Оккупанты в Северодонецке ищут людей в свою армию
СЕВЕРОДОНЕЦК. ФОТО: GETTY

Глава военно-гражданской администрации оккупированного россиянами Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что враг за счет местного населения пытается пополнять ряды так называемой "армии ЛНР".

Источник: Стрюк в эфире телемарафона

Прямая речь Стрюка: "Россияне охотятся за людьми, которые поддерживают Украину. К счастью, значительное большинство из них эвакуировалось".

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Детали: Стрюк сообщил, что инфраструктуру города сейчас восстановить невозможно, а регулярных поставок еды нет.

Власти советуют желающим покинуть город в сторону оккупированных населенных пунктов, а затем добраться до свободной территории Украины.

Напомним: Генштаб сообщал, что на Лисичанском направлении оккупанты имеют частичный успех.

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Российские оккупанты вывозят оборудование из шахты "Родина", находящейся в Золотом на Луганщине.

Темы: СеверодонецкоккупациявойнаРосcия
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