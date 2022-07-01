Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный показал польские "Крабы" в боевой работе

Роман ПетренкоПятница, 1 июля 2022, 12:02
крабы", фото залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный обнародовал видео работы польских самоходных артиллерийских установок "Краб" против россиян.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Мы ни на кого не нападали. Мы защищаем свое. Мы – первая армия мира.

Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогают вооружения, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами.

На видео – работа польских САУ "Краб".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗалужныйоружиеВооруженные силывойна
Главное сегодня

Тайра рассказала о российском плене и где ее держали

Ким об эвакуации из прифронтовых районов Николаевщины: Чуть ли не палками выгоняем

США предоставляют Украине две системы ПВО NASAMS и снаряды для HIMARS

видеоРоссияне после "жеста доброй воли" обстреляли Змеиный фосфорными бомбами – Залужный

ВСУ отбили попытку разведки боем возле Лисичанска – сводка Генштаба

Более 30 продавцов оружия в РФ избежали западных санкций - Reuters

Все новости...
Залужный
Залужный поблагодарил Польшу за "Крабы": Успешно работают на передовой
Залужный рассказал коллегам из США и Британии о дерзости россиян
Залужный показал кадры боевой работы HIMARS
Последние новости
03:48
В Черном море враг усилился 3 большими десантными кораблями – ОК "Юг"
03:08
Юг: ВСУ уничтожили 27 оккупантов, вражеские склады боеприпасов и технику
02:47
Пентагон озвучил причину отступления россиян с острова Змеиный
02:10
Связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена – "Энергоатом"
01:26
Оккупанты начали раздавать российские паспорта в Донецке
01:10
В июле Совбез ООН соберется по поводу Украины и продовольственного кризиса
00:40
видеоИз-за вражеских обстрелов в Бахмуте – 5 раненых, среди них – ребенок
00:15
За день россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов по Сумщине – Живицкий
23:49
Зеленский поблагодарил Байдена за новую помощь: Существенно усилит нашу ПВО
23:29
Зеленский: Среди погибших в Сергеевке – 4 человека из одной семьи
Все новости...