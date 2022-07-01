Залужный показал польские "Крабы" в боевой работе
Пятница, 1 июля 2022, 12:02
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный обнародовал видео работы польских самоходных артиллерийских установок "Краб" против россиян.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь Залужного: "Мы ни на кого не нападали. Мы защищаем свое. Мы – первая армия мира.
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На видео – работа польских САУ "Краб".
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