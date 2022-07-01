Залужный показал польские "Крабы" в боевой работе

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный обнародовал видео работы польских самоходных артиллерийских установок "Краб" против россиян.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Мы ни на кого не нападали. Мы защищаем свое. Мы – первая армия мира.

Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогают вооружения, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами.

На видео – работа польских САУ "Краб".