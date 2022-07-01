ВСУ сбили дорогостоящий российский "Форпост" в первый день июля

Вооруженные силы утром 1 июля уничтожили российский беспилотный летательный аппарат "Форпост".

Источник: Командование воздушных сил

Дословно: "Утром 1 июля зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" уничтожен российский беспилотный летательный аппарат "Форпост", пытавшийся найти очередную цель для поражения в Николаевской области.

Справка: Форпост является чуть ли не самым дорогим беспилотным летательным аппаратом, находящимся на вооружении РФ. Его стоимость оценивается в $7 млн.

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