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В Мариуполе нашли новую братскую могилу с более чем сотней тел погибших - советник мэра

"Украинская правда"Пятница, 1 июля 2022, 12:33
Фото Петр Андрющенко в Telegram

В разрушенном и оккупированном российскими захватчиками Мариуполе обнаружили новую братскую могилу, в которой похоронено более 100 погибших.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Новая братская могила под завалами на Левобережье. Ул. Киевская 53. Снова более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронении речь не идет. Люди фактически продолжают жить в подвалах".

Детали: По словам советника мэра, оккупанты фактически остановили эксгумацию тел, занимаются созданием пропагандистской картинки о якобы восстановлении города.

Поэтому разбросанные по улицам временные могилы остаются там на постоянной основе. Например, в Центральном районе по улице Котляревского 8-я, в двух шагах от так называемого "гуманитарного штаба" могилы – с апреля.

Что предшествовало: Во время захвата Мариуполя оккупанты убили тысячи мирных жителей города. По предварительным оценкам, число погибших может достигать 22 тысяч человек.

Темы: войнаМариуполь
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