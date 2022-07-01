Рада назначила нового омбудсмена

Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного по правам человека.

Источник: нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "За – 250 голосов.

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Детали: Нардеп обнародовал голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 181

"ЕС" - 0

"Батькивщина" - 10

"Платформа за жизнь и мир" - 14

"За будущее" - 9

"Голос" - 8

"Доверие" - 12

"Восстановление Украины" - 3

Внефракционные – 13

Справка: "Чесно" обнародовали факты о Лубинце.

В Раду избирался трижды как мажоритарщик: в 2010-м от "Фронта перемен", в 2014-м от "БПП" и в 2019-м как самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). В настоящее время нардеп входит в депутатскую группу "За будущее".

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Трижды ловился на кнопкодавстве, а также неоднократно – на гречкодействии.

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