Рада назначила нового омбудсмена
Пятница, 1 июля 2022, 13:07
Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного по правам человека.
Источник: нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь Железняка: "За – 250 голосов.
Детали: Нардеп обнародовал голосование по фракциям:
- "Слуга народа" - 181
- "ЕС" - 0
- "Батькивщина" - 10
- "Платформа за жизнь и мир" - 14
- "За будущее" - 9
- "Голос" - 8
- "Доверие" - 12
- "Восстановление Украины" - 3
- Внефракционные – 13
Справка: "Чесно" обнародовали факты о Лубинце.
В Раду избирался трижды как мажоритарщик: в 2010-м от "Фронта перемен", в 2014-м от "БПП" и в 2019-м как самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). В настоящее время нардеп входит в депутатскую группу "За будущее".
Трижды ловился на кнопкодавстве, а также неоднократно – на гречкодействии.
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Предыстория:
- 31 мая Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову.
- В ответ на это Денисова заявила, что будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.
- 21 июня глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что внес в Верховную Раду кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВРУ по правам человека. 28 июня его кандидатуру поддержал профильный комитет.