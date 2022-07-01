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Рада назначила нового омбудсмена

Роман ПетренкоПятница, 1 июля 2022, 13:07
Рада назначила нового омбудсмена
фото лубинца с фейсбук

Верховная Рада назначила Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного по правам человека.

Источник: нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "За – 250 голосов.

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Детали: Нардеп обнародовал голосование по фракциям:

  • "Слуга народа" - 181
  • "ЕС" - 0
  • "Батькивщина" - 10
  • "Платформа за жизнь и мир" - 14
  • "За будущее" - 9
  • "Голос" - 8
  • "Доверие" - 12
  • "Восстановление Украины" - 3
  • Внефракционные – 13

Справка: "Чесно" обнародовали факты о Лубинце.

В Раду избирался трижды как мажоритарщик: в 2010-м от "Фронта перемен", в 2014-м от "БПП" и в 2019-м как самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). В настоящее время нардеп входит в депутатскую группу "За будущее".

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Трижды ловился на кнопкодавстве, а также неоднократно – на гречкодействии.

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Предыстория:

  • 31 мая Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову.
  • В ответ на это Денисова заявила, что будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.
  • 21 июня глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что внес в Верховную Раду кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВРУ по правам человека. 28 июня его кандидатуру поддержал профильный комитет.

Темы: омбудсменВерховная Рада
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