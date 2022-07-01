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ЕС впервые импортировал больше газа морем из США, чем через трубопроводы из России

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 13:13

По данным Международного энергетического агентства, в июне 2022 года ЕС впервые получил больше природного газа по морским путям из Соединенных Штатов, чем через трубопроводы из России.

Как пишет "Европейская правда", такие данные сообщил директор агентства Фатих Бироль.

"Недавнее резкое сокращение Россией объемов поставок природного газа в ЕС привело к тому, что июнь стал первым месяцем в истории, когда ЕС получил больше газа из США через СПГ-терминалы, чем через трубопровод из Российской Федерации", - отметил он.

Чиновник добавил, что такая тенденция сигнализирует о необходимости для ЕС уменьшать потребление и готовиться к непростой зиме.

В Еврокомиссии уже заявили, что ждут "серьезных перебоев" в поставках российского газа и будут усиленно готовиться к таким сценариям.

В правительстве Германии допускают, что Россия может не возобновить поставки природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1" после запланированных на следующий месяц ремонтных работ.

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Темы: ЕСгазСШАРосcия
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