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Оккупированный Мариуполь "проинспектировал" заместитель министра обороны РФ – советник мэра

"Украинская правда"Пятница, 1 июля 2022, 13:30
Оккупированный Мариуполь проинспектировал заместитель министра обороны РФ – советник мэра
Скриншот

В оккупированный российскими захватчиками Мариуполь прилетел замминистра обороны РФ Тимур Иванов, отвечающий за сферу жилья и имущества.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В Мариуполь нанес визит заместитель минобороны России Тимур Иванов. С инспекцией строительства фортификаций жилых кварталов. Знаем, что осталось за кадром пропаганды (и об аэропорте, и о порте, и окопах в направлении Мангуш/Никольское").

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Детали: По словам Андрющенко, пропагандисты раскрыли места пребывания Иванова, и на чем передвигается российский оккупант. Поэтому есть вероятность, что его могут перехватить силы ВСУ.

Что предшествовало: 24 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты под видом жилья строят в городе фортификационные сооружения, потому что готовятся к контрнаступлению ВСУ.

Темы: войнаМариуполь
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