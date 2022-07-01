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Авиация накрыла оккупантов на Луганщине: задержали продвижение на Лисичанск

"Украинская правда"Пятница, 1 июля 2022, 14:54
Авиация накрыла оккупантов на Луганщине: задержали продвижение на Лисичанск
Фото командование ВС ВСУ

Военно-воздушные силы нанесли удары по позициям оккупантов на Луганском направлении, поддержав защитников, ведущих оборону Лисичанска.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно: "30 июня штурмовики "Су-25" и бомбардировщики "Су-24м" нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска".

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Детали: Удары с самолетов остановили продвижение захватчиков по нескольким важным направлениям. Среди россиян есть потери. Кроме того, были поражены логистический центр, пункты обеспечения горючим и военная техника оккупантов.

Что предшествовало: 30 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские захватчики не покидают намерения захватить город Лисичанск в Луганской области – в результате многочисленных авиаударов уничтожено отделение полиции и повреждена территория НПЗ.

Темы: войнаармияУкраинаЛуганская область
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