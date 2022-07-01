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СБУ схватила в Киеве группу российских агентов, которая вела разведку обороны столицы

"Украинская правда"Пятница, 1 июля 2022, 15:33
Фото пресс-служба СБУ

Служба безопасности задержала "расконсервированную" российскими спецслужбами группу агентов, которая вела разведку позиций ВСУ вокруг Киева, определяла геолокацию стратегических объектов, а также пыталась продвигать российскую пропаганду.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В результате оперативных действий задержаны 4 российских агента. Они разведывали позиции ВСУ, геолокации стратегических объектов, а также призвали украинцев поддержать оккупантов".

Детали: Деятельность группы агентов направляли сотрудники ГРУ и сепаратисты так называемой "ЛНР".

Диверсанты действовали с начала российской агрессии. Среди участников группы было четкое распределение сфер ответственности за выполнение задач.

В частности, два агента разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры, собирали персональные данные нынешних и бывших украинских военных и правоохранителей.

Еще один агент, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за пропаганду, распространял месседжи относительно поддержки оккупантов. Для "разгона" пропагандистского контента администрировал специализированные интернет-платформы, привлекая к "работе" айтишника из Гостомеля.

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У агентов, которых накрыли спецслужбы, нашли пророссийскую символику, средства связи и электронные носители информации с оказательствами преступных действий.

Что предшествовало: 30 июня Служба безопасности Украины задержала агента захватчиков, собиравшего данные о позициях украинских военных и геолокаций критической инфраструктуры в Черниговской области на границе с Россией.

Темы: войнаКиевСБУразведка
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