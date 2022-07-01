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В Харькове уберут советскую символику с фасада горсовета

Алена МазуренкоПятница, 1 июля 2022, 17:32
В Харькове уберут советскую символику с фасада горсовета

В Харькове решили убрать советскую символику с фасада городского исполкома.

Источник: спикер горсовета Юрий Сидоренко в Facebook

Прямая речь: "Здесь со вчерашнего дня в телеграмм-каналах и новостных сайтах разгоняют "зраду", что горсовет отказывается снимать со здания советскую символику. Ссылаясь на ответ юрдепартамента.

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К сожалению, вынужден констатировать, что коллеги из этого департамента ответили, руководствуясь буквой, но не духом закона.

Мэр города Игорь Терехов уже давно принял решение, что герба несуществующей советской Украины на здании городского совета не будет. И так же давно решил, что на здании, из которого осуществляется управление городом, будет герб города-героя Харькова".

Детали: Сидоренко сообщил, что Терехов дал задание, чтобы соответствующие работы начались в ближайшее время.

В соцсетях сообщают, что советскую символику на фасаде горисполкома уже прикрыли.

Темы: ХарьковСССРместная власть
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