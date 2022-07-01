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ВСУ освободили уже 1027 населенных пунктов – ОП

Катерина ТищенкоПятница, 1 июля 2022, 17:46
ВСУ освободили уже 1027 населенных пунктов – ОП
Кирилл Тимошенко на Житомирщине, фото ОП

В Украине на сегодняшний день деоккупировано 1027 населенных пунктов, на 95% освобожденной территории начата работа гуманитарных штабов.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время поездки в Житомирскую область, сообщает сайт президента

Детали: Тимошенко отметил, что пока Вооруженные Силы Украины противостоят российскому вторжению, работники экстренных, специальных и коммунальных служб почти круглосуточно работают над возвращением привычного ритма жизни на деоккупированные территории.

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"На всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются оперативные восстановительные работы", - подчеркнул он.

Что предшествовало: 10 мая Тимошенко сообщал о 1003 деоккупированных населенных пунктах.

Темы: деоккупацияОфис президентавойна
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