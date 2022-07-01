Резников: "сохранять лицо" Путину уже поздно

Министр обороны Алексей Резников считает, что "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину, на что до сих пор намекают отдельные партнеры, уже поздно.

Источник: пресс-служба Минобороны

Прямая речь: "После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе... Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте вместе победим врага".

Детали: Резников также прокомментировал потери вражеских войск, возможные дальнейшие действия Кремля в Украине и угрозы с территории Беларуси.

Прямая речь: "Враг потерял более 30 000 своих солдат в Украине. Более 90 000 россиян ранены. Очень много пропавших без вести. Российское руководство многих оккупантов выдает за "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям".

По его словам, РФ стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Также ставит задачу по содержанию и обеспечению сухопутного коридора с оккупированным Крымом, блокировку морских коммуникаций Украины в Черном море.

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