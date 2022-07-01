Эрдоган снова хочет поговорить с Зеленским и Путиным о вывозе украинского зерна
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил о намерениях провести телефонные переговоры с главами Украины и России по вывозу украинского зерна по морскому пути.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как рассказал Эрдоган, его канцелярия работает с Киевом и Москвой для организации телефонных переговоров "в ближайшие дни", а в потенциальном вывозе зерна из Украины готовы поучаствовать 20 турецких кораблей.
Президент Турции добавил, что после переговоров с Зеленским и Путиным "мы сможем прислать пшеницу, ячмень, овес, подсолнечное масло и все такое нуждающимся странам путем реэкспорта через нас".
Ранее руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.
Как известно, Россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свою продовольствие по морскому пути. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.