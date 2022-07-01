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Эрдоган снова хочет поговорить с Зеленским и Путиным о вывозе украинского зерна

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 19:21

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил о намерениях провести телефонные переговоры с главами Украины и России по вывозу украинского зерна по морскому пути.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как рассказал Эрдоган, его канцелярия работает с Киевом и Москвой для организации телефонных переговоров "в ближайшие дни", а в потенциальном вывозе зерна из Украины готовы поучаствовать 20 турецких кораблей.

Президент Турции добавил, что после переговоров с Зеленским и Путиным "мы сможем прислать пшеницу, ячмень, овес, подсолнечное масло и все такое нуждающимся странам путем реэкспорта через нас".

Ранее руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

Как известно, Россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свою продовольствие по морскому пути. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.

Темы: ЭрдоганЗеленскийПутин
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