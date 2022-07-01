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У Приднестровья возникли претензии к работе российского МИД

"Европейская правда"Пятница, 1 июля 2022, 20:11

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что из-за ненадлежащей работы консульства РФ в самопровозглашенной стране тамошнее население не может продлить действие российских паспортов.

Как сообщает "Европейская правда", слова Красносельского приводят приднестровские СМИ.

"Люди выступают с понятным требованием – не могут продлить российский паспорт. Нужно ездить, лечиться, учиться. Ну как так? Здесь вопрос не к госпоже (президенту Молдовы Майе) Санду. Вопрос к российской стороне", – отметил самопровозглашенный лидер Приднестровья.

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"Где была проблема, там она осталась. Мы сигнализируем России, и это нужно продолжать через все площадки. Чтобы МИД России выполнял свои обязанности в полном объеме", – добавил Красносельский.

Ранее он заявлял, что консульство России в Тирасполе не функционирует в надлежащем режиме из-за того, что вместо трех сотрудников там работает один.

Напомним, с конца апреля в Приднестровье действовал самый высокий уровень террористической угрозы из-за серии терактов без жертв, в которых в регионе обвиняли Украину или Молдову. В конце мая уровень снизили до "желтого".

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Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите видео "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина.

Темы: Приднестровье
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