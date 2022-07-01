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Украина получила 1 млрд евро от Германии

Пятница, 1 июля 2022, 20:21

В бюджет Украины поступил грант от Германии в сумме 1 миллиард евро.

Об этом в пятницу сообщило министерство финансов Украины, передает "Европейская правда".

Отмечается, что грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открыт Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Вырученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Как напоминают в Минфине, всего с начала введения военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 млрд. евро для поддержки финансово-бюджетной системы.

Напомним, межправительственное соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования 24 июня подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Ранее в пятницу Европейская комиссия анонсировала выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, а Норвегия пообещала предоставить примерно такую ​​же сумму помощи до конца 2022 или начала 2023 года.

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Темы: Германияденьги
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