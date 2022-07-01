Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина получила 1 млрд евро от Германии

Пятница, 1 июля 2022, 20:21

В бюджет Украины поступил грант от Германии в сумме 1 миллиард евро.

Об этом в пятницу сообщило министерство финансов Украины, передает "Европейская правда".

Отмечается, что грантовые средства были перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открыт Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Реклама:

Вырученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Как напоминают в Минфине, всего с начала введения военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 млрд. евро для поддержки финансово-бюджетной системы.

Напомним, межправительственное соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования 24 июня подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в пятницу Европейская комиссия анонсировала выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, а Норвегия пообещала предоставить примерно такую ​​же сумму помощи до конца 2022 или начала 2023 года.

Темы: Германияденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Германия
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: